Бобруйчан приглашают поучаствовать в акции «Рождественское чудо»
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В преддверии новогодних и рождественских праздников учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г.Бобруйска» проводит акцию «Рождественское чудо». Все неравнодушные и добрые люди могут оказать помощь в виде конфет, готовых подарочных наборов и сувениров для людей с инвалидностью.
Адрес отделения дневного пребывания для инвалидов учреждения «ТЦСОН Ленинского района г.Бобруйска»: ул. Урицкого, 125, контактное лицо – заведующий отделением дневного пребывания для инвалидов Синькевич Татьяна Владимировна, тел./факс 72-19-05.
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