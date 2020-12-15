Бобруйчан приглашают поучаствовать в акции «Рождественское чудо»

В преддверии новогодних и рождественских праздников учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г.Бобруйска» проводит акцию «Рождественское чудо». Все неравнодушные и добрые люди могут оказать помощь в виде конфет, готовых подарочных наборов и сувениров для людей с инвалидностью.

Адрес отделения дневного пребывания для инвалидов учреждения «ТЦСОН Ленинского района г.Бобруйска»: ул. Урицкого, 125, контактное лицо – заведующий отделением дневного пребывания для инвалидов Синькевич Татьяна Владимировна, тел./факс 72-19-05.