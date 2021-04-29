Бобруйчан приглашают на ярмарку
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Бобруйчан приглашают посетить ярмарку 30 апреля и 1 мая, которая расположится на улице Социалистической (пешеходная зона от ул. Карла Маркса до ул. Дзержинского). Режим работы: 9.00-15.00.
Покупателям будет предложен широкий ассортимент продукции: пасхальные куличи, кондитерские изделия, мясопродукты, рыба и другие продовольственные товары.
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