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Бобруйчан приглашают на праздничный мотобол!

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Бобруйчан приглашают на праздничный мотобол!

26 декабря (суббота) бобруйчан и гостей города приглашают на новогодний мотобольный матч Дедов Морозов "21:21". Начало в 16:45. Место: площадь Ленина.

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