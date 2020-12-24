Бобруйчан приглашают на праздничный мотобол!
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26 декабря (суббота) бобруйчан и гостей города приглашают на новогодний мотобольный матч Дедов Морозов "21:21". Начало в 16:45. Место: площадь Ленина.
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