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Бобруйчан приглашают на оплачиваемые работы по благоустройству Первомайского района

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Бобруйчан приглашают на оплачиваемые работы по благоустройству Первомайского района

Управление по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома приглашает граждан, зарегистрированных в качестве безработных, для участия в оплачиваемых общественных работах, имеющих социально полезную значимость, по благоустройству Первомайского района Бобруйска. Заработная плата перечисляется на счет работника после 15-го числа следующего за отчетным месяцем из расчета 480,96 рублей в месяц, пропорционально отработанным дням.

За направлением на общественные работы обращаться по адресу: ул. Гоголя, 7,  каб. № 6 с 8-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00, тел. 70 95 34

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