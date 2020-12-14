Бобруйчан приглашают на оплачиваемые общественные работы

Управление по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома приглашает физически крепких совершеннолетних граждан на оплачиваемые общественные работы по благоустройству территории на предприятия города.
Работа с 14.12.2020 по 18.12.2020. Заключаются договора подряда. Оплата труда по окончании работ, из расчета 25 руб. в день.
За направлением на общественные работы обращаться по адресу: ул. Гоголя, 7, каб. № 6 с 8:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).
Телефон: 70-95-34.
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