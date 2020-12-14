Бобруйчан приглашают на оплачиваемые общественные работы

Управление по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома приглашает физически крепких совершеннолетних граждан на оплачиваемые общественные работы по благоустройству территории на предприятия города.

Работа с 14.12.2020 по 18.12.2020. Заключаются договора подряда. Оплата труда по окончании работ, из расчета 25 руб. в день.

За направлением на общественные работы обращаться по адресу: ул. Гоголя, 7, каб. № 6 с 8:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).

Телефон: 70-95-34.