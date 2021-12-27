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Бобруйчан приглашают на новогодние массовые катания

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Бобруйчан приглашают на новогодние массовые катания

Государственное учреждение «Хоккейный клуб Бобруйск» приглашает гостей и жителей нашего города на новогодние массовые катания в СК «Бобруйск-Арена»:

  • 28 декабря в 20.00
  • 29 декабря в 18.15
  • 30 декабря в 19.30
  • 31 декабря в 16.00
  • 01 января в 19.45
  • 02 января в 18.30

Стоимость билетов: 7.00 р., прокат коньков: 3.65 р.

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