Бобруйчан приглашают на новогодние массовые катания

Государственное учреждение «Хоккейный клуб Бобруйск» приглашает гостей и жителей нашего города на новогодние массовые катания в СК «Бобруйск-Арена»:

28 декабря в 20.00

29 декабря в 18.15

30 декабря в 19.30

31 декабря в 16.00

01 января в 19.45

02 января в 18.30

Стоимость билетов: 7.00 р., прокат коньков: 3.65 р.