Бобруйчан приглашают на новогодние массовые катания
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Государственное учреждение «Хоккейный клуб Бобруйск» приглашает гостей и жителей нашего города на новогодние массовые катания в СК «Бобруйск-Арена»:
- 28 декабря в 20.00
- 29 декабря в 18.15
- 30 декабря в 19.30
- 31 декабря в 16.00
- 01 января в 19.45
- 02 января в 18.30
Стоимость билетов: 7.00 р., прокат коньков: 3.65 р.
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