Бобруйчан приглашают на гастроли Национального академического театра им. Янки Купалы

12 февраля в 12:00 «Гісторыя шакаладнага дрэва»

История шоколадного дерева — это сказка о двух маленьких эльфах.

Порча одного из эльфов привела к тому, что шоколадному дереву грозило исчезновение и все дети могли остаться без шоколада! Чтобы этого не произошло, юные друзья отправляются в долгое и опасное путешествие.

12 февраля в 18:00 крайне невероятное событие в 2-х действиях «Жаніцьба».

В городе, до краев наполненном льдом, исчезла любовь от дикого холода. Между тем о нем мечтает молодая девушка, она хочет выйти замуж, ей срочно нужен жених. Кажется, именно это наполнит жизнь новым смыслом и яркими красками.

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