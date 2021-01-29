Бобруйчан приглашают на эстрадный караоке-спектакль «Сваты»

Караоке-спектакль «Сваты» – это новый формат эстрадной постановки. За основное действо шоу взята история, написанная белорусским классиком Я.Купалой в начале XX века «Павлинка». Постановка, наполненная знаменитыми белорусскими песнями, как из народной песенной культуры, так и хитами на белорусском языке советской и современной эстрады, которые вместе с артистами сможет петь любой зритель в зале в формате караоке. Эта форма создаст в зале добрую атмосферу белорусского застолья, где все друзья и братья.

Алеся – молодая красивая девушка, краса деревни и дочь застенкового шляхтича, влюблённая в простого, но очень красивого парня Тараса, за которым бегают все девушки на деревне. Любовь взаимная и всё бы ничего, кроме того, что Евдаким и Анжела (родители Алеси) против этого брака, так ещё пригласили в дом сватов. Они же, в свою очередь, решили посватать сына тётки Липы, который учится в Европе – Эдварда.

Гости собираются на сватовство, все веселятся, танцуют, поют, но в разгар вечеринки Алеся всё же сбегает с Тарасом. Эдвард не очень-то расстроен, ведь на него свой глаз положила подруга Алеси – Наташка.

Спектакль состоится 25 февраля в 18.00 (16+).