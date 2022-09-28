Бобруйчан приглашают на День предприятия
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Управление по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома (ул. Гоголя, 7, 1 этаж) 3 октября 2022 года с 10.00 до 12.00 приглашает граждан на информационную встречу «День предприятия ОАО «Бобруйский комбинат хлебопродуктов». Граждане смогут ознакомиться с вакансиями, предлагаемыми нанимателем, режимом и условиями труда, а также задать интересующие вопросы специалисту кадровой службы.
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