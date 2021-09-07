Бобруйчан оштрафовали за свалки. Сумма превышает 45 тыс. рублей

Ученые подсчитали, что на каждого жителя планеты приходится около 1 т. мусора в год. Ежедневно избавляясь от мусора, мы редко задумываемся о том, что с ним будет дальше. К сортировке бытовых отходов люди подходят либо формально, либо вовсе пренебрегают таким вариантом решения проблемы отходов, хотя на контейнерных площадках в каждом жилом районе установлены контейнеры для сбора отходов пластика, стекла и бумаги. Контейнеры окрашены в разные цвета, что делает сортировку несложным делом даже для малолетнего ребенка.

Еще одна проблема, связанная с постоянным ростом количества отходов – образование несанкционированных свалок в лесных массивах, около деревень, гаражных кооперативов, на территории садоводческих товариществ и в других подобных местах. То же касается мест отдыха – берегов водоемов с неисчезающими «следами» пребывания людей. Казалось бы – избавились от мусора. Но как и куда?!

Размещение отходов вне санкциониованных мест хранения, а также отсутствие разделения отходов по видам являются нарушениями требований Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами», за совершение которых предусмотрена административная ответственность по части 3 статьи 16.44 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях в виде штрафа до тридцати базовых величин, на индивидуального предпринимателя - до ста базовых величин, а на юридическое лицо - до тысячи базовых величин.

За 8 месяцев 2021 года Бобруйской городской и районной инспекцией природных ресурсов и охраны окружающей среды к административной ответственности за указанные нарушения привлечено 54 физических и 28 юридических лица, наложено штрафов на общую сумму 45 617 рублей.

Важно понять, что сортировка бытовых отходов – это путь, по которому сегодня должен следовать каждый, не оставляя после себя несанкционированные свалки, а выбрасывая мусор в строго отведенных для этого местах (мусорные контейнеры, контейнерные площадки для сбора отходов).