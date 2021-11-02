Бобруйчан и гостей города 6 ноября приглашают на футбол. Вход свободный

В матче тридцатого тура чемпионата Республики Беларусь по футболу сезона 2021 года

среди команд первой лиги футболисты «Белшины» 6 ноября встретятся с ФК ГОБЖД

(Гомель). Поединок пройдет на городском стадионе «Спартак». Начало – в 13:00. Вход свободный.

Клуб ГОБЖД («Гомельское отделение Белорусской железной дороги») был основан в

2008 году. Выступает в первой лиге. В сезоне 2013 года занял 1-е место во второй лиге.

Команды из Бобруйска и Гомеля провели между собой 12 встреч. Из них в первой лиге –

8, в розыгрыше Кубка Беларуси – 3 и одну товарищескую. В 6-ти матчах победу

праздновали «красно-черные», в 4-х лучшими были футболисты из Гомеля, 2 встречи

закончились вничью. В первом круге нынешнего чемпионата была зафиксирована ничья

1:1, во втором победу со счетом 2:3 праздновали «красно-черные». А самая крупная

победа наших земляков над оппонентами со счетом 5:1 была зафиксирована в июне 2011

года.