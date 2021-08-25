Бобруйчан беспокоит загрязненный водоем частного сектора

Жители частного сектора в районе улицы Кима, где находится озеро Пружинка (как его прозвали в народе), интересуются: планируется ли в будущем очистка этого водоема?

Когда-то в Бобруйске проживал купец Пружинин – владелец кирпичного завода. От добычи сырья для производства образовался котлован, где со временем и появился водоем. Место это живописное, однако периодически оно засоряется пластиком и другими отходами жизнедеятельности недобросовестных горожан, которые после отдыха на природе выбрасывают мусор прямо в озеро или оставляют на берегу.

Местные активисты периодически проводят акции по очистке прибрежной территории, однако это спасает ситуацию ненадолго. Как нам удалось выяснить, на сегодня в городе нет организаций, которые занимались бы расчисткой водоемов. В КУП «ДЭП г. Бобруйска» ответили, что с их стороны предприятие может произвести только покос травы на территории вокруг озера, что и было сделано. В данной ситуации остается напомнить горожанам об ответственности за нарушение природоохранного законодательства и засорение местности.

– За загрязнение или засорение поверхностных либо подземных вод предусматривается административная ответственность до 20 базовых величин, для индивидуального предпринимателя – до ста, а для юридического лица – до пятисот, согласно статье 16.34 (часть 1-я) Кодекса об административных правонарушениях. По этой же статье, только по части 2-й, нарушение режима осуществления хозяйственной и иной деятельности в водоохранных зонах или прибрежных полосах влечет наложение штрафа до 10 базовых величин, на индивидуального предпринимателя – до двадцати пяти, а на юридическое лицо – до пятидесяти, – отметил Игорь Солонович, заместитель начальника Бобруйской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды. Напомним также, что в этом месте купание строго запрещено. Будьте осторожны и не подвергайте свою жизнь опасности!