Блумберг: Британия испытывает дефицит яиц, которые пропали с полок некоторых магазинов

Великобритания столкнулась с нехваткой куриных яиц, в некоторых магазинах этот продукт совсем пропал с прилавков. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на агентство Блумберг.

Причиной такой ситуации агентство называет вспышку птичьего гриппа в США и Европе, которая привела к массовой ликвидации домашней птицы. В октябре цены на яйца в Великобритании вышли на первое место в списке продовольственной инфляции в США, а в Венгрии правительство прибегло к регулированию цен.

Также на дефицит может оказывать влияние общая высокая инфляция на продовольственные товары: покупатели переходят с мяса на более дешевые источники белка, например, яйца. Кроме того, спрос на яйца обычно выше зимой, особенно в период Рождества.

Еще одной серьезной проблемой остается невозможность быстро увеличить объемы поставок из-за специфики производства.