Bloomberg: страны активно наращивают запасы золота на фоне валютного доминирования США

Некоторые страны, включая Китай и Россию, начали активно покупать золото на фоне жесткого валютного доминирования Соединенных Штатов. Об этом говорится в статье обозревателя Bloomberg Дэвида Фиклинга, сообщает ТАСС.

В материале отмечается, что в июле - сентябре страны закупили в общей сложности около 400 т золота. "Это рекордный прирост, сравнимый с тем, что они приобрели бы за целый год в обычное время", - отметил Фиклинг.

Журналист сравнил попытки стран нарастить запасы золота с подготовкой к "зомби-апокалипсису". Кроме Китая и РФ, золото также активно скупают Турция, Индия, Саудовская Аравия, Египет и Ирак. Некоторые страны стремятся к наращиванию своих запасов драгоценного металла на фоне ухудшения взаимоотношений с Соединенными Штатами.

"Сейчас перспективы международных отношений более неопределенны, чем в последние десятилетия. В таком мире имеет смысл то, чтобы резервы центральных банков не были слишком связаны с какой-либо одной страной", - считает Фиклинг.

Он также отметил, что доля американского доллара в резервах центробанков в настоящее время быстро снижается. Еще пять лет назад она составляла 65%, а уже в начале 2022 года - 59%. По мнению журналиста, причиной этому является стремление США к валютному доминированию. При таком раскладе многие страны воспринимают золото как привлекательную альтернативу.