Bloomberg: Россия намерена продавать нефть некоторым азиатским странам со скидкой 30%

Россия намерена продавать нефть некоторым азиатским странам со скидкой 30%. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного чиновника.

Заключить долгосрочные контракты на поставку нефти с внушительными скидками предлагается нескольким азиатским странам. Известно, что эта инициатива вызвана желанием России не допустить введение потолка цен на ее нефть и поиском новых покупателей взамен европейским.

Каким именно странам было сделано такое предложение, Bloomberg не сообщает, но напоминает, что ранее министр туризма Индонезии Сандиго Уно уже говорил в своих соцсетях о предложении Москвы покупать нефть стоимостью на 30% ниже, чем на международном рынке.