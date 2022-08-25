Bloomberg: Россия намерена продавать нефть некоторым азиатским странам со скидкой 30%
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Россия намерена продавать нефть некоторым азиатским странам со скидкой 30%. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного чиновника.
Заключить долгосрочные контракты на поставку нефти с внушительными скидками предлагается нескольким азиатским странам. Известно, что эта инициатива вызвана желанием России не допустить введение потолка цен на ее нефть и поиском новых покупателей взамен европейским.
Каким именно странам было сделано такое предложение, Bloomberg не сообщает, но напоминает, что ранее министр туризма Индонезии Сандиго Уно уже говорил в своих соцсетях о предложении Москвы покупать нефть стоимостью на 30% ниже, чем на международном рынке.
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