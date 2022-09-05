Bloomberg: энергетический кризис может стать причиной протестов в более сотни стран
5 0
Энергетический кризис, с которым мир столкнулся из-за антироссийских санкций, может стать причиной массовых беспорядков, которые охватят более сотни стран. Такие данные приводит информационное агентство Bloomberg.
По данным агентства, аналитики зафиксировали увеличение риска возникновения общественных волнений в 101 из 198 стран – это самый большой прирост с 2016 года. В список вошли Кипр, Польша, Норвегия и даже Германия. Напомним, ранее глава ведомства по охране немецкой Конституции Штефан Крамер заявил, что накаленная обстановка в стране может привести не только к массовым акциям протеста, но и к попыткам государственного переворота.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
также
-
Bloomberg: энергетический кризис может стать причиной протестов в более сотни стран
-
Лукашенко — аграриям: не надо рвать когти ради 11 млн тонн зерна, важно еще заготовить качественные корма
-
В Беловежской пуще проводят эксперимент по реинтродукции исчезающего растения
-
В Беларуси убрали рапс с более чем 90% площадей
-
The Guardian: 3 млн британцев окажутся за чертой бедности из-за роста цен на электроэнергию