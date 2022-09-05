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Bloomberg: энергетический кризис может стать причиной протестов в более сотни стран

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Bloomberg: энергетический кризис может стать причиной протестов в более сотни стран

Энергетический кризис, с которым мир столкнулся из-за антироссийских санкций, может стать причиной массовых беспорядков, которые охватят более сотни стран. Такие данные приводит информационное агентство Bloomberg.

По данным агентства, аналитики зафиксировали увеличение риска возникновения общественных волнений в 101 из 198 стран – это самый большой прирост с 2016 года. В список вошли Кипр, Польша, Норвегия и даже Германия. Напомним, ранее глава ведомства по охране немецкой Конституции Штефан Крамер заявил, что накаленная обстановка в стране может привести не только к массовым акциям протеста, но и к попыткам государственного переворота.

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