Благотворительный марафон «Согреем детские сердца» стартует в Могилевской области. Какие мероприятия уже запланированы в Бобруйске

Благотворительный марафон "Согреем детские сердца стартует 1 декабря в Могилевской области. Он состоится в регионе уже в одиннадцатый раз и традиционно продлится до 31 января, рассказала корреспонденту БЕЛТА директор Могилевского областного отделения РОО "Белорусский детский фонд" Ирина Фисюк.

По словам Ирины Фисюк, благотворительный марафон стал частью ежегодной республиканской акции "Наши дети". Его проведения ждут как многочисленные участники, которые хотят поделиться своим теплом и оказать помощь, так и адресаты - те, кто в этом нуждается: сироты, находящиеся под опекой, дети-инвалиды, дети с тяжелыми заболеваниями, нуждающиеся из малообеспеченных и многодетных семей. Во время новогодних и рождественских праздников для них пройдет много мероприятий, будут вручены подарки, оказана адресная помощь."Средства на марафон уже поступают, люди и организации интересуются, что необходимо приобрести и на какую помощь направить, - отметила Ирина Фисюк. - Например, в этом году в программу марафона включены медицинские учреждения. Так, для Могилевской детской поликлиники №4 уже закуплен велотренажер для реабилитации деток, такой же будет передан в один из коррекционно-развивающих центров. Мы понимаем, как важно расширить возможности получения реабилитации детьми, укрепить соответствующую материально-техническую базу наших учреждений. Сегодня запросов на реабилитацию много, поэтому необходимо уделить этому вопросу должное внимание".

В Международный день инвалидов в Могилевском областном театре кукол состоятся благотворительный показ спектакля "Про Емелю и Щуку-волшебницу" и праздничная программа, которые по традиции откроют череду мероприятий марафона. Сюда будут приглашены более 100 семей, воспитывающих детей-инвалидов. Ребят порадуют сладкими подарками и игрушками ручной работы. В течение двух зимних месяцев также состоится несколько праздников. Так, 4 января большое новогоднее мероприятие соберет в областном центре творчества в Могилеве детей из детских домов семейного типа, центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации со всего региона, а также воспитанников спецшкол и интернатов. 5 января театр им. В.И.Дунина-Марцинкевича в Бобруйске поздравит с новогодними торжествами детей, находящихся в социально опасном положении.

"В этом году необычную елку желаний для наших детей нарядили в торговом доме одного из белорусских предприятий в Москве, - сообщила Ирина Фисюк. - Она украшена 100 письмами и открытками, адресованными Деду Морозу. Каждое из пожеланий будет исполнено, и уже в двадцатых числах декабря дети Мстиславской и Белыничской школы-интерната получат то, о чем мечтали и что загадывали".

Одним из основных этапов областной благотворительной акции по традиции станет телемарафон в прямом эфире телеканала "Беларусь 4. Могилев", который пройдет 16 декабря. "На сегодня у нас собраны 19 адресных запросов - достаточно недешевое оборудование, которое будет приобретаться детям из средств марафона и передаваться в семьи как адресная помощь, - отметила Ирина Фисюк. - Определены и цели марафона. Мы будем покупать интерактивное оборудование в Могилевский областной центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации и Бобруйскую специальную школу-интернат для детей с нарушением слуха. Радует, что с каждым годом все больше людей и организаций отзывается на призыв о помощи и присоединяется к нашему марафону. Уверена, в силах каждого подарить в канун новогодних и рождественских праздников частичку доброты, заботы и внимания тем детям, которые в силу разных обстоятельств оказались в сложной жизненной ситуации".