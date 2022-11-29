Благотворительный марафон «Согреем детские сердца» стартует в Могилевской области 1 декабря

В преддверии новогодних и рождественских праздников, в рамках республиканской акции «Наши дети», Могилевское облотделение РОО «Белорусский детский фонд» при поддержке Могоблисполкома с 1 декабря по 31 января проведет 11 областной благотворительный марафон «Согреем детские сердца».

Марафон направлен на помощь нуждающимся детям из малообеспеченных и многодетных семей, детям-сиротам, находящимся под опекой, детям-инвалидом, больным детям.

- Стать участником марафона может каждый посредством добровольного пожертвования на счет МОО РОО «Белорусский фонд мира», - напомнили организаторы. – А 16 декабря (пятница) в прямом эфире телеканала «Беларусь 4. Моглев» традиционно пройдет телемарафон, в ходе которого будет рассказано о судьбах, мечтах и потребностях детей-сирот и детей-инвалидов. Подарим радость Нового года тем, кто лишен его в обычной жизни вместе!

Справочно

Из средств, собранных в прошлогоднем марафоне была оказана адресная помощь на лечение и реабилитацию 33 детям на общую сумму 28593,94 рубля. Помощь специализированным учреждениям образования и соцзащиты, воспитанникам детских домов семейного типа – на 38411,45 рубля. 1,5 тысячи детей приняли участие в новогодних праздничных мероприятиях, каждый из них получил новогодний подарок. Также были организованы экскурсионно-познавательные туры и оздоровление более 450 детей.

Способы осуществления платежей для совершения добровольного пожертвования на счет Могилевского областного отделения РОО «Белорусский детский фонд» в ходе марафона «Согреем детские сердца 2022-2023 гг.»

Физические лица и представители организаций/учреждений совершив платеж:

в любом отделении банка по реквизитам:

Могилёвское областное отделение РОО «Белорусский детский фонд» расчетный счет: BY45BLBB30150700038162001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Могилевской области BIC BLBBBY2X, УНП 700038162

Назначение платежа– добровольное безвозмездное пожертвование, согласно Публичной оферты № 1 от 1.11.2022 г.

через систему "Расчет" (ЕРИП - Благотворительность, общественные объединения → Помощь детям, взрослым → Белорусский детский фонд → Могилевское отделение → Благотворительный взнос → ФИО, сумма пожертвования);

позвонив с городского телефона по номеру 8 902 215 11 11 (величина пожертвования - 3 рубля);

через мобильных операторов:

Абоненты A1

- приложение A1 banking в разделе «Добро», используя средства любой привязанной к аккаунту банковской карты либо списав сумму с баланса абонентского номера. Возможность перечислить денежные средства с банковской карты в приложении A1 banking предоставляется абонентам всех мобильных операторов Беларуси.

- посредством USSD- запроса на номер *222*42# (выбрав одну из трех сумм – 2 рубля, 5 рублей или 10 рублей. При отправке SMS на специальный короткий номер благотворительный взнос списывается с баланса абонентского номера, но является фиксированным и минимальный платеж составляет 2 рубля. Перечислить денежные средства с баланса абонентского номера могут абоненты всех тарифных планов A1 для физических лиц (кроме линейки ПРИВЕТ). Абонентский номер при этом должен быть активным – с доступом к исходящим вызовам, отправке SMS и мобильному интернету. После завершения операции абонент получает подтверждающее уведомление о списании средств).

- SMS на короткий номер 2242 (величина пожертвования 2 рубля).

Все перечисления осуществляются без комиссии.

Абоненты МТС

- посредством USSD- запроса на номер *222*5# (величина пожертвования - 2,04 рубля).

Юридические лица:

- через заключение с МОО РОО «Белорусский детский фонд» Договора об оказании безвозмездной (спонсорской) помощи (в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь №300 от 1 июля 2005 года). Образец размещен на сайте Фонда - в разделе «Поддержка фонда»