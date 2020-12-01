Благотворительный марафон “Согреем детские сердца” стартовал в Могилевской области

В девятый раз под эгидой областного отделения "Белорусского детского фонда" все неравнодушные участвуют в масштабной акции в поддержку детей-сирот, детей-инвалидов, в поддержку малообеспеченных и многодетных семей.

По традиции, начинается марафон Неделей милосердия. Так, в Могилевском областном театре кукол, чтобы подарить новогоднее настроение и веру в свои силы, детей пригласили на спектакль "Самый маленький самолёт на свете".

Частью благотворительной акции "Согреем детские сердца" станет телемарафон на канале "Беларусь 4" Могилев", который пройдет в прямом эфире 18 декабря. Присоединиться и поддержать детей может каждый!