0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

ОбществоПомощь детям ♥

Благотворительный марафон “Согреем детские сердца” стартовал в Могилевской области

mogilevnews.by 93 0

Благотворительный марафон “Согреем детские сердца” стартовал в Могилевской области

В девятый раз под эгидой областного отделения "Белорусского детского фонда" все неравнодушные участвуют в масштабной акции в поддержку детей-сирот, детей-инвалидов, в поддержку малообеспеченных и многодетных семей.

По традиции, начинается марафон Неделей милосердия. Так, в Могилевском областном театре кукол, чтобы подарить новогоднее настроение и веру в свои силы, детей пригласили на спектакль "Самый маленький самолёт на свете".

Частью благотворительной акции "Согреем детские сердца" станет телемарафон на канале "Беларусь 4" Могилев", который пройдет в прямом эфире 18 декабря. Присоединиться и поддержать детей может каждый!

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿