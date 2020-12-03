Благотворительный марафон "Согреем детские сердца" проходит в Могилевской области. Он станет одним из ключевых мероприятий республиканской акции "Наши дети".

На протяжении двух месяцев в регионе будут проходить разнообразные тематические мероприятия. Начинается марафон с традиционной недели милосердия. "Марафон направлен на помощь нуждающимся детям из малообеспеченных и многодетных семей, детям-сиротам, находящимся под опекой, детям-инвалидам, больным детям и призван подарить радость новогоднего праздника тем, кто лишен его в обычной жизни, - рассказала главный специалист Могилевского областного отделения РОО "Белорусский детский фонд" Оксана Александрович. - Дети - это самое дорогое, что есть у взрослых. И потому мы не должны оставаться в стороне от чужих проблем. Особенно в преддверии Нового года, когда так хочется верить в чудеса и добро".

Участниками благотворительного марафона могут стать предприятия региона, физические и юридические лица.

Одно из ключевых мероприятий областной благотворительной акции - ежегодный телемарафон, который проходит на телеканале "Беларусь 4. Могилев". Во время прямого эфира у телезрителей будет возможность узнать о подробностях акции. "Вместе с приглашенными гостями мы поговорим о проблемах, с которыми сталкиваются дети, а главное - о путях их решения. Трансляция запланирована на 18 декабря", - отметила Оксана Александрович.

В прошлом году за время прямого эфира на телеканале "Беларусь 4. Могилев" для помощи детям было собрано около Br60 тыс.

Продлится областной благотворительный марафон до 31 января 2021 года.

Организатором мероприятия выступает Могилевское областное отделение Белорусского детского фонда при поддержке Могилевского облисполкома.