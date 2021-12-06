Могилевское областное отделение Республиканского общественного объединения «Белорусский детский фонд» при поддержке Могилевского областного исполнительного комитета с 1 декабря 2021 по 31 января 2022 года в рамках республиканской акции «Наши дети» проводит 10 областной благотворительный марафон «Согреем детские сердца».

Марафон направлен на помощь нуждающимся детям: сиротам, находящимся под опекой, инвалидам, больным детям, детям из малообеспеченных, многодетных семей и призван подарить радость Новогоднего праздника тем, кто лишён его в обычной жизни.

Просим откликнуться на эту акцию добра и милосердия и организовать разъяснительную работу в трудовых коллективах о важности проведения Марафона. Проявление нашего милосердия является важным звеном в оказании помощи нуждающимся детям.

Предлагаем на выбор удобный способ участия в Марафоне:

- для юридических лиц с МОО РОО «Белорусский детский фонд» заключается договор об оказании безвозмездной (спонсорской) помощи (в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь №300 от 1 июля 2005 года);

- финансовая помощь от членов коллектива, организации, частных лиц перечисляется на расчетный счет: ВУ45ВЬВВ30150700038162001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Могилевской области В1С ВЬВВВУ2Х, УНП 700038162;

- для физических лиц:

- через систему "Расчет" (ЕРИП —»Благотворительность, общественные

объединения —» Помощь детям, взрослым —> Белорусский детский фонд —» Могилевское отделение —> Благотворительный взнос —> ФИО, сумма пожертвования);

- с мобильного телефона посредством 11881>-запроса:

*222*5# для абонентов МТС (величина пожертвования - 2,04 рубля);

*222*42# для абонентов А1 (величина пожертвования- 2; 5 или 10 рублей);

или 8М8 на короткий номер 2242 (величина пожертвования - 2 рубля).

О ходе и подробностях Марафона можно будет узнать 17 декабря 2021 года в прямом эфире телеканала «Беларусь 4. Могилев».

Приглашаем к участию в 10-м Юбилейном областном благотворительном марафоне «Согреем детские сердца».

Вместе мы сможем изменить судьбы конкретных детей и подарить радость тем, кто лишён её в обычной жизни.

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