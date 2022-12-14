Благотворительный марафон «Подарим детям сказку!». Все больше благотворителей собирается у елки детских желаний

В Бобруйске в рамках новогодней благотворительной акции «Наши дети» стартует благотворительный марафон «Подарим детям сказку». Гости телеканала «Бобруйск 360» в течение нескольких недель смогут почувствовать себя настоящими волшебниками. Один из важных атрибутов благотворительного марафона – необычная новогодняя елка. На ней размещены новогодние игрушки, в которых «спрятались» желания детей из социального приюта. Каждый гость марафона должен будет стать волшебником для одного ребенка и исполнить его желание.

Принять участие в марафоне может каждый, организовав собственную акцию для детей, либо перечислив средства на расчетный счет в белорусских рублях № BY19АКBB30151443475317100000, ЦБУ № 703 ОАО «АСБ «Беларусбанк» БИК АКВВВY2Х УНН 700184358, Бобруйский городской совет женщин общественного объединения «Белорусский союз женщин», назначение платежа – благотворительность.

фото Александра Анташкевича