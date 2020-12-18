Благотворительные акции проходят в ТЦСОН Первомайского района

Ежегодно в преддверии Новогодних и Рождественских праздников в отделении дневного пребывания для граждан пожилого возраста Территориального Центра социального обслуживания населения Первомайского района Бобруйска проходят благотворительные акции «Согреем сердце добротой» и «Теплые ладошки».

В рамках акций работники и клиенты отделения при поддержке организаций города осуществляют сбор новогодних подарков для поздравления одиноких жителей района старше 90 лет и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Волонтеры верят, что оказанное внимание позволит сделать праздник теплее, создаст магию новогоднего волшебства, подарит радостные эмоции.

Филина Е.Н., заведующий отделением дневного пребывания для граждан пожилого возраста ТЦСОН Первомайского района Бобруйска