Благотворительную акцию «Братья наши меньшие» проведут волонтеры в Могилевской области

Областная благотворительная акция «Братья наши меньшие» пройдет с 3 по 7 октября в Могилевской области. Она приурочена к Всемирному дню защиты животных, рассказали в обкоме БРСМ.

Проект направлен на оказание помощи бездомным животным, находящимся в приютах и на передержке у волонтеров. Он стартует в Могилеве 3 октября. Так, с 15.00 до 17.00 в универмаге «Центральный» волонтеры движения «Доброе сердце» проведут сбор зоотоваров и продуктов питания для бездомных животных. Принять участие в акции активисты пригласят посетителей торгового объекта, а также расскажут им об адресах благотворительной акции.

«Помочь бездомным животным просто и не так уж затратно, – пояснили организаторы. – Для этого необходимо приобрести любой товар (сухие корма, крупы, суповые наборы, консервы для котов и собак, наполнители, медикаменты и другое), и положить его в коробку добра. Зоотовары и продукты питания также можно принести по адресу: Могилев, ул. Первомайская, 31 (Могилевский областной комитет БРСМ). В дальнейшем собранная помощь будет передана в специализированные общества и инициативы по защите животных Могилева и Бобруйска».

Организатором акции традиционно выступает областной комитет Белорусского республиканского союза молодежи.

БЕЛТА