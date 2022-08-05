Благотворительная кампания «Соберем детей в школу!»

С 1 августа Белорусский Красный Крест начинает традиционную благотворительную кампанию «Соберем детей в школу».

Главная цель кампании – собрать все необходимое для учебы каждому из подопечных: детям из семей, которые находятся в социально опасном положении, детям с инвалидностью, детям из семей беженцев, детям из семей вынужденных мигрантов из Украины, а также другим детям, которые нуждаются в помощи.

Важно, чтобы все дети могли учиться, имели все необходимое для занятий, могли свободно общаться со сверстниками и не чувствовали себя изолированными и ненужными в обществе.

Помочь в этом может каждый любым из удобных способов:

Сделать пожертвование через систему ЕРИП по коду акции 222.

Передать заранее купленные школьные принадлежности в Ленинскую районную организацию Белорусского Красного Креста по адресу: ул. Социалистическая, 76 по предварительному согласованию по телефону

(80225) 70-97-15 .

Для бизнеса есть возможность организовать сбор внутри компании или оказать спонсорскую помощь.

Ленинская районная организация Красного Креста обращается к коллективам первичных организаций, предприятий БОКК района, волонтерам и активистам Белорусского Красного Креста, с призывом о принятии активного участия в проводимой кампании. Соберем детей в школу вместе!

Татьяна Дробова председатель Ленинской районной организации Белорусского Общества Красного Креста г. Бобруйска