Благотворительная кампания по сбору средств для вынужденных переселенцев из Украины продолжается …

Как можно помочь вынужденным переселенцам из Украины

За полгода эскалации вооруженного конфликта на территории Украины в Беларусь прибыло почти 47 000 граждан Украины, вынужденных покинуть свои дома, отказаться от привычного образа жизни. Многие из них продолжают нуждаться в продуктах, средствах гигиены, жилье, работе. В Красный Крест г. Бобруйска за помощью обратилось 39 человек.

В Бобруйске Ленинской и Первомайской районными организациями республиканского общественного объединения «Белорусское Общество Красного Креста» продолжается сбор средств и гуманитарной помощи для вынужденных мигрантов из Украины.

Потребность в следующем:

продукты питания (пюре, каши, макароны быстрого приготовления, сахар, масло растительное, печенье, пакетированный чай, кофе и др);

мясные и рыбные консервы;

взрослые, детские подгузники;

средства гигиены (шампунь, мыло, влажные салфетки, туалетная бумага, средства для мытья посуды, губки, дезинфицирующие средства);

постельное белье, нижнее белье;

одеяла и пледы;

бытовые принадлежности (кастрюли, чайники и др.).

Организованы пункты приема помощи в г. Бобруйске по адресу:

Пункт № 1:

ул. Социалистическая, 76, с 10.00 до 13.00 (вторник, четверг);

контактные телефоны: 72-14-16; 70-97-15.

Пункт № 2

пр-т Строителей, 60, корпус 1, подъезд 2, с 15.00 до 19.00;

контактный телефон 73-12-49.

Каждый, кто хочет помочь, может произвести благотворительный платеж в адрес Белорусского Красного Креста.

Для физических лиц через систему «Расчет» (ЕРИП):

1) выбрать в дереве ЕРИП пункт «Благотворительность, общественные объединения» ??«Помощь детям, взрослым» ??«Белорусский Красный Крест» ?? «Благотворительные взносы» ??«Секретариат Красного Креста» ?? «Благотворительный взнос»;

2) ввести номер благотворительной акции 9000;

3) ввести данные и сумму платежа;

4) проверить корректность информации и совершить платеж.

Для юридических лиц. Пожертвование можно перечислить на счета Могилёвской областной организации Республиканского общественного объединения «Белорусское Общество Красного Креста» (212030, г. Могилёв ул. Первомайская, 52; председатель Мартыновский Андрей Владимирович, действует на основании устава, расчётный счёт ВY20 ВLВВ 3015 0700 2028 2000 1001, дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Могилевской обл., г.Могилёв; БИК ВLВBВY2Х УНП 700202820, УНП 700202820).

Для заключения договора об оказании благотворительной помощи необходимо обратиться в Ленинскую или Первомайскую районные организации Красного Креста г. Бобруйска по адресу: ул. Социалистическая, 76.

Телефоны: 80(225)-70-97-15, 80(225)721416.

Любая поддержка сейчас важна для тех, кто оказался в сложившейся сложной ситуации. Спасибо!