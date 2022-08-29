Благотворительная кампания по сбору средств для вынужденных переселенцев из Украины продолжается …
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Как можно помочь вынужденным переселенцам из Украины
За полгода эскалации вооруженного конфликта на территории Украины в Беларусь прибыло почти 47 000 граждан Украины, вынужденных покинуть свои дома, отказаться от привычного образа жизни. Многие из них продолжают нуждаться в продуктах, средствах гигиены, жилье, работе. В Красный Крест г. Бобруйска за помощью обратилось 39 человек.
В Бобруйске Ленинской и Первомайской районными организациями республиканского общественного объединения «Белорусское Общество Красного Креста» продолжается сбор средств и гуманитарной помощи для вынужденных мигрантов из Украины.
Потребность в следующем:
- продукты питания (пюре, каши, макароны быстрого приготовления, сахар, масло растительное, печенье, пакетированный чай, кофе и др);
- мясные и рыбные консервы;
- взрослые, детские подгузники;
- средства гигиены (шампунь, мыло, влажные салфетки, туалетная бумага, средства для мытья посуды, губки, дезинфицирующие средства);
- постельное белье, нижнее белье;
- одеяла и пледы;
- бытовые принадлежности (кастрюли, чайники и др.).
Организованы пункты приема помощи в г. Бобруйске по адресу:
- Пункт № 1:
ул. Социалистическая, 76, с 10.00 до 13.00 (вторник, четверг);
контактные телефоны: 72-14-16; 70-97-15.
- Пункт № 2
пр-т Строителей, 60, корпус 1, подъезд 2, с 15.00 до 19.00;
контактный телефон 73-12-49.
Каждый, кто хочет помочь, может произвести благотворительный платеж в адрес Белорусского Красного Креста.
Для физических лиц через систему «Расчет» (ЕРИП):
1) выбрать в дереве ЕРИП пункт «Благотворительность, общественные объединения» ??«Помощь детям, взрослым» ??«Белорусский Красный Крест» ?? «Благотворительные взносы» ??«Секретариат Красного Креста» ?? «Благотворительный взнос»;
2) ввести номер благотворительной акции 9000;
3) ввести данные и сумму платежа;
4) проверить корректность информации и совершить платеж.
Для юридических лиц. Пожертвование можно перечислить на счета Могилёвской областной организации Республиканского общественного объединения «Белорусское Общество Красного Креста» (212030, г. Могилёв ул. Первомайская, 52; председатель Мартыновский Андрей Владимирович, действует на основании устава, расчётный счёт ВY20 ВLВВ 3015 0700 2028 2000 1001, дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Могилевской обл., г.Могилёв; БИК ВLВBВY2Х УНП 700202820, УНП 700202820).
Для заключения договора об оказании благотворительной помощи необходимо обратиться в Ленинскую или Первомайскую районные организации Красного Креста г. Бобруйска по адресу: ул. Социалистическая, 76.
Телефоны: 80(225)-70-97-15, 80(225)721416.
Любая поддержка сейчас важна для тех, кто оказался в сложившейся сложной ситуации. Спасибо!