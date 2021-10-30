Благодарные слова сотрудникам Бобруйского отдела Департамента охраны

29 октября сотрудники Департамента охраны МВД Республики Беларусь отмечают свой профессиональный праздник. В этот день в Бобруйский отдел Департамента охраны пришла бобруйчанка Наталья Широкая, чтобы еще раз от души поблагодарить двух сотрудников службы – прапорщика милиции Максима Лизунова и старшего сержанта милиции Никиту Тарелко – за помощь в трудной ситуации.

Наталья Александровна индивидуальный предприниматель, работает водителем такси, а история, когда к ней на выручку пришли ребята из Департамента охраны, произошла еще летом.

– Вечером 13 июня поступил вызов такси. Я подъехала к дому на улице Октябрьской, в машину сел молодой человек под наркотическим воздействием. Когда приехали на улицу Доватора, к автомобилю подошли еще трое, начали нецензурно выражаться, приставать ко мне. Я заблокировала двери в машине, но пока поднимала стеклоподъемник, один из мужчин попытался уколоть мне какое-то наркотическое средство, – рассказала Наталья Широкая. – Удалось уехать оттуда на соседнюю улицу, и тогда вызвала милицию. Именно в этот момент рядом проезжала машина Департамента охраны. Я мигнула фарами дальнего света, их автомобиль сразу развернулся и подъехал. Сотрудники уточнили, что у меня случилось и остались со мной до прибытия милиции, разговаривали, поддерживали хорошими словами. Я очень им благодарна за помощь и моральную поддержку, потому что находилась тогда просто в стрессовом состоянии. Ребята большие молодцы! Я убедилась на собственном опыте, какие достойные мужчины работают в Департаменте охраны, которые помогают жителям Бобруйска. Спасибо огромное!

К слову, Максим Лизунов и Никита Тарелко очень быстро нашли тех хулиганов, задержали и доставили в отдел милиции.

Маргарита БУШУЕВА. Фото Александра АНТАШКЕВИЧА.