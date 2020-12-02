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Благодарность Президента объявлена председателю Бобруйского городского Совета депутатов Михаилу Желудову

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Благодарность Президента объявлена председателю Бобруйского городского Совета депутатов Михаилу Желудову

Глава государства Александр Лукашенко подписал распоряжение об объявлении Благодарности Президента Республики Беларусь. Благодарность Президента объявлена председателю Бобруйского городского Совета депутатов Михаилу Желудову, за плодотворный труд, высокий профессионализм, активное участие в общественно-политической жизни. ­­

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