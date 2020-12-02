Благодарность Президента объявлена председателю Бобруйского городского Совета депутатов Михаилу Желудову
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Глава государства Александр Лукашенко подписал распоряжение об объявлении Благодарности Президента Республики Беларусь. Благодарность Президента объявлена председателю Бобруйского городского Совета депутатов Михаилу Желудову, за плодотворный труд, высокий профессионализм, активное участие в общественно-политической жизни.
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Благодарность Президента объявлена председателю Бобруйского городского Совета депутатов Михаилу Желудову