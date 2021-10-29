Бюджет прожиточного минимума повышается с 1 ноября

В Беларуси с 1 ноября повысят бюджет прожиточного минимума. Этот показатель увеличится с Br283,46 до Br288,01 и будет действовать до конца января 2022 года, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Постановлением Минтруда и соцзащиты от 21 октября 2021 года №71 на период с 1 ноября этого года по 31 января 2022 года утверждены размеры бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам.

БПМ в среднем на душу населения установлен в размере Br288,01, что на 1,6% выше по сравнению с нормативом, действовавшим с 1 августа по 31 октября.

Это четвертый перерасчет социального норматива в текущем году (1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября). Таким образом, размер бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения по сравнению с его значением, действовавшим с 1 ноября 2020 года, вырос на 11,6%.

Размеры БПМ по основным социально-демографическим группам (в ценах сентября): трудоспособное население - Br321,22, пенсионеры - Br217,99, дети в возрасте до трех лет - Br180,64, дети от 3 до 6 лет - Br251,26, дети от 6 до 18 лет - Br307,98.

Пропорционально росту БПМ изменятся и встроенные в систему социальной защиты различные надбавки и повышения, а также отдельные социальные выплаты, исчисляемые от размера БПМ: размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей, социальные пенсии, повышения к пенсиям, которые предусмотрены для отдельных категорий пенсионеров, доплаты и надбавки пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и социальной защите, пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста. Эти выплаты увеличились соразмерно росту БПМ на 1,6%.