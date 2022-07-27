Бюджет Могилевской области за полугодие пополнили Br6,3 млн транспортного налога

Бюджет Могилевской области за первое полугодие пополнили Br6,3 млн транспортного налога. Почти 97% поступлений сформировали организации, сообщили БЕЛТА в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области.

"Плательщиками транспортного налога являются организации и физические лица, в том числе зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, - напомнили в пресс-службе. - Объектом налогообложения признаются транспортные средства, зарегистрированные за физическими лицами и организациями в ГАИ МВД".

Организациями транспортный налог уплачивается авансовыми платежами (не позднее 15 марта, 15 июня и 15 сентября). Доплата налога по итогам года производится не позднее 22 февраля 2023 года.

Гражданами транспортный налог, исчисленный за 2021 год, уплачивается не позднее 15 ноября (уплачивается на основании извещения налогового органа).