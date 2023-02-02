Бизнесмены Шри-Ланки заинтересовались белорусской техникой, фармацевтикой и металлургией

Расширение торгово-экономического сотрудничества обсуждалось во время рабочего визита в Шри-Ланку посла Беларуси в Индии, а также по совместительству в Бангладеш, Шри-Ланке и Непале Андрея Ржеусского. Об этом сообщили в посольстве Беларуси в Индии.

Белорусский дипломат 1 февраля провел встречу с членом парламента Шри-Ланки, министром юстиции, пенитенциарных дел и конституционных реформ Виджаядаcей Раджапакше, а также с дополнительным комиссаром по делам тюрем Чанданом Эканаяке.

"Стороны подтвердили готовность к расширению взаимодействия в сфере оказания правовой помощи гражданам на территории Беларуси и Шри-Ланки, в развитии и актуализации соответствующей договорно-правовой базы. Обсуждены вопросы развития связей по парламентской линии, включая возобновление группы дружбы с Беларусью в ланкийском парламенте", - рассказали в посольстве.

После встреч в Министерстве юстиции при содействии министра посол посетил женскую тюрьму Welikada Female Prison, где побеседовал с руководством тюрьмы и заключенными белорусскими гражданками по вопросам их нахождения в пенитенциарном учреждении. Заключенным переданы вещи первой необходимости.

Вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества обсуждены на встрече с представителями ланкийского бизнеса в Цейлонской торговой палате. Посольством Беларуси в Индии презентован экспортный потенциал Беларуси, ее инвестиционный климат и возможности по созданию совместных проектов на территории Беларуси. На встрече присутствовали более 30 представителей крупного, среднего и малого бизнеса Шри-Ланки.

"Состоялась интерактивная сессия Андрея Ржеусского с ланкийскими бизнесменами, в ходе которой был проявлен интерес ланкийской стороны к белорусской сельскохозяйственной, дорожно-строительной технике, продукции пищевой, химической, фармацевтической промышленности, а также к металлургическому комплексу. Ланкийская сторона также выразила заинтересованность в расширении сотрудничества в сфере туризма", - отметили в дипмиссии.

Во время проведения деловых переговоров в Цейлонской торговой палате была презентована продукция кондитерской отрасли концерна "Белгоспищепром".

По материалам belta.by.