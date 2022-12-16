Бизнес-встреча в режиме онлайн прошла между деловыми кругами Могилевской области и китайской провинции Шэньси

Международная онлайн-встреча между представителями деловых кругов началась с трансляции видеороликов о Могилевской области и китайской провинции Шэньси, пишет СБ.



От Республики Беларусь с приветственным словом выступили Дмитрий Емельянов - генеральный консул Республики Беларусь в г. Чунцине, заместитель председателя Могилевского облисполкома Руслан Страхар, заместитель председателя комитета экономики Могилевского областного исполнительного комитета Павел Мариненко. В деловой части встречи с презентацией инвестиционных проектов Могилевской области выступил директор ОАО «Могилевское агентство регионального развития» Евгений Якимов.

К презентации были представлены три проекта: развитие городского парка аттракционов, городского парка Подниколье в Могилеве, создание производств на базе промышленных площадей завода по производству цемента мокрым способом. Среди проектов СЭЗ «Могилев» - производство нетканых материалов по технологии спанлейс и создание производства модифицированного крахмала.

Свою продукцию представили ОАО «Бобруйский мясокомбинат», ОАО «Красный пищевик», ОАО «Бабушкина крынка». В свою очередь с презентацией потребностей импорта для машиностроительных предприятий Могилевской области выступили ОАО «Могилевлифтмаш», ОАО «Зенит», ОАО «Осиповичский завод автомобильных агрегатов», ОАО «Могилевский металлургический завод», ЗАО «Осиповичский завод транспортного машиностроения»

Со стороны провинции Шэньси модератором были представлены презентации предприятий импортёров: ООО «Сианьская корпорация зерновых и масличных индустрий», Сианьская экспортно-импортная торговая компания, Сианьская компания по производству электрического оборудования и другие.

Подводя итоги онлайн встречи, участники высказали мнение о необходимости дальнейшего развития сотрудничества, что позволит широко расширить возможности конструктивного взаимодействия и укрепить стратегическое партнерство. ОАО «Могилевское агентство регионального развития» готово оказать необходимую помощь китайским и белорусским компаниям в поиске деловых партнеров на территории Республики Беларусь и КНР.

Фото Могилевского агентства регионального развития