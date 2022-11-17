Бизнес с нуля. Ухоженные и стильные мужчины — и ее рук дело

Количество барбершопов с каждым днем приравнивается к количеству кофеен в городе. Вот только ежедневный уход за бородой не так уж популярен среди наших мужчин. В этом уверена Ольга Холнеева, которая вошла в мир бизнеса и мужской красоты не так давно, зато стремительно. Свой уютный кабинет для наведения мужского лоска она ни в коем случае не позиционирует как барбершоп. Это даже не парикмахерская. Это кабинет мастера по мужским стрижкам, который подберет индивидуальный стиль, поможет создать нужный или новый образ мужской красоты.

Ольга рассказывает, что долго проработала на руководящей должности в государственном учреждении. Затем было два декрета и два замечательных сына, которым нужны внимание и забота мамы:

– Закрывала все собой, за счет семьи. Папе часто приходилось уходить на больничные, а мне трудиться, как руководителю искать замену болеющим сотрудникам или выходить самой, ведь работали в сфере предоставления услуг. Конечно же, наш папа неплохо справлялся, но это же мужчина… С детьми он посидит, но работу по дому может и не успеть сделать. Есть время, которое с детьми должна проводить именно мама. В такие дни нагрузка на быт росла, а вместе с ней и подпитывалась моя уверенность, что я выгораю.

В один момент Ольга поймала себя на мысли, что на работе все слаженнее, чем дома. И решила попробовать себя в чем-то еще. А любимый Александр поддержал. Все нравилось: психология, ремесленничество. Выбирала профессию, которая может принести ежедневный доход. Волосы растут постоянно, стрижка мужчинам нужна регулярно – бинго!

– Но не все были настроены оптимистично, – вспоминает Ольга. – Конечно же, мама боялась, что я потеряю стабильную работу. В этот момент хотелось бы чуть больше веры в мой успех.

Барберинг как культура не сильно развит. Это модное направление с красивым словом. Не все ребята дома ухаживают за бородой. Ольга акцентирует, что это ее мнение, поэтому и решила больше внимания уделить стрижкам и позиционировать свой кабинет как место для мужской стрижки. После обучения решила, что откроет свое, а не уйдет в найм.

– В начале своей деятельности важно выбрать направление для первого шага, – говорит начинающая бизнес-леди. – Здесь я имею в виду обучение, с которого ты начинаешь. Я купила обу­чение у крутого мастера нашего города. Его условия были жесткими: стопроцентная оплата обучения и закупка качественного немецкого инструмента. Но были большие плюсы, одним из них – передача всех клиентов мужчин в мои обученные руки… Поддержку от своего «сенсея» получаю даже после окончания обучения в виде устных советов, видеоуроков и просто общения по теме.

– Вы планируете продолжить обучение? Женскими стрижками пока не думаете заниматься?

– У меня 5 девушек с короткими стрижками, почти как у меня. Одна за одной, через сарафанное радио, ко мне попали и остались довольны. Длинными волосами планирую заняться в следующем году. Для этого нужна более высокая квалификация, и я к этому отношусь очень ответственно.

– В чем была сложность открытия? Аренда, материалы, оборудование?

– На удивление у меня все совпало, и открытие прошло легко. Быстро арендовала 10 «квадратов» с красивой кирпичной стеной. В помещении пришлось прокладывать канализацию, чтобы мойку установить. Арендаторы с этими работами помогли. Бойлер установили, чтобы для клиентов была теплая вода. Украсила помещение лампами, купила кресла, стулья – все необходимое для уюта, комфорта и профессиональной работы.

– Хватает ли сегодня времени на семью?

– Напряжения стало во мне меньше. Сейчас я бы сказала, что у меня период затишья и домашнего уюта. Хочется больше зарабатывать. Нужно вкладываться в косметику, оборудование, аренду… Я пробовала еще на три месяца совмещать работу и бизнес, но, опять-таки, пропала из семьи, поэтому пришлось определиться окончательно.

Стоимость работы Ольги средняя, как она сама говорит, стрижка не превышает 20 руб­лей. О своем первом рабочем дне моя собеседница вспоминает с улыбкой, ведь первым клиентом был муж:

– Он мне помогал открываться и был моим первым клиентом, записал второго. Был курьез в первый день. Проверяли нагрев бойлера, помыла ему голову холодной водой, переживала, пыталась постричь выключенной машинкой… Это мог вытерпеть только родной человек. Он, конечно, меня поддерживает в моем начинании, но вижу, что ему хочется, чтобы дело шло быстрее.

– Мужчины любят экспериментировать?

– Не все. Все разные. В основном приходят те, кто еще не нашел своего мастера. Был клиент, которому понравились мои работы в «Инстаграме», он решил познакомиться, и мы начали работать. Очень приятно работать с детьми. Так получилось, что мне с ними хоть и сложно, но это окупается эмоциями, которые дети дарят щед­ро. Говорю с ребенком, интересуюсь его мнением. Когда ты завоевал доверие, и результат выходит отличный, поэтому это дорого мне. Взрослые мужчины более зажаты на эмоции. Стрижка окончена, а он кивнул «хорошо» – и все (смеется). Для меня высшая похвала моей работы от мужчины – повторная запись.

Анастасия Кастрица,

фото автора.