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Общество

Битва стартапов, краш-тест и нетворкинг: в Могилеве стартует инвестфорум

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Битва стартапов, краш-тест и нетворкинг: в Могилеве стартует инвестфорум

Стартап-форум Mogilev Invest Day открывается 16 декабря в Могилеве. Об этом сообщили в Могилевском облисполкоме.

Сегодня в технопарке в областном центе соберутся авторы стартапов. Участники встречи смогут окунуться в атмосферу бизнеса, заявить и рассказать о себе и своем проекте. Эксперты во время форума поделятся с участниками знаниями и опытом ведения бизнеса, дадут советы по развитию и продвижению проектов.

Тематическое мероприятие будет состоять из нескольких частей: презентация авторами своих бизнес-идей, битва стартапов, краш-тест идеи и нетворкинг с бизнесменами и инвесторами, менторами. Планируется, что в форуме примут участие более 17 инвесторов и менторов. У авторов стартапов есть реальный шанс получить инвестиции для реализации своей идеи.

Как отметили организаторы мероприятия, начинающие предприниматели ищут специалистов в различных отраслях, им нужны новые мысли, свежий взгляд, экспертная поддержка, позитивная энергия. Во время форума у участников есть возможность презентовать свою идею широкому кругу людей, получить профессиональную оценку стартапа, найти ментора и инвестора.

Организаторами выступили комитет экономики Могилевского облисполкома, Могилевский городской центр развития малого предпринимательства и инвестиционный клуб "Дэкро".

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