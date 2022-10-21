Билеты на некоторые поезда в Беларуси будут выглядеть по-новому, сообщили в пресс-центре Белорусской железной дороги.

Нововведение коснется поездов межрегиональных линий и региональных линий бизнес-класса. В отношении международных поездов все останется по-прежнему. "Билеты станут проще и понятнее, информация на них - более наглядной. В перспективе мест, где можно оформить проездные документы на поезда с нумерованными местами, станет больше", - отметили в пресс-центре.

Причиной таких изменений является постепенный переход БЖД на новую технологию оформления с применением билетопечатающих машин. Теперь проездные документы будут на термобумаге, причем намного более плотной, чем используемая в магазинах.

Билет защищен двухмерным кодом, на нем есть индивидуальный шифр средств контроля налоговых органов. Текст может быть на любом из государственных языков - белорусском либо русском, если покупатель об этом попросит.

Новую форму проездных документов введут постепенно. Этот процесс начнется с вокзалов станций Брест, Могилев, Осиповичи и Пинск. Поэтапно такие билеты будут выдавать во всех пунктах реализации БЖД, в которых есть соответствующие технические возможности. В переходный период можно будет увидеть билеты старого и нового образца.