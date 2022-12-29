Bild: Германия не сможет к 2030 году увеличить долю возобновляемых источников энергии до 80%

План вице-канцлера, министра по делам экономики и защиты климата Германии Роберта Хабека, предполагающий, что к 2030 году 80% электроэнергии в стране должно производиться за счет возобновляемых источников, обречен на провал. Об этом пишет немецкая газета Bild, сообщает ТАСС.

По информации издания, в настоящее время все большее число экспертов утверждает, что эта цель недостижима. Причины, как пишет издание, заключаются в том, что расширение ветроэнергетики в ФРГ застопорилось, отсутствуют необходимые энергохранилища. К примеру, в 2022 году по всей Германии было установлено лишь 200 ветряных турбин - намного меньше, чем планировалось. Кроме того, процедуры утверждения таких турбин по-прежнему занимают долгие годы. В то же время, как указывает Bild, не хватает хранилищ, чтобы, например, в темные и безветренные зимние недели было достаточно зеленой энергии.

Для осуществления замысла Хабека, как подчеркивает газета, с 2023 года до конца 2029 года в ФРГ необходимо будет строить около шести ветряных турбин в день мощностью 4,2 МВт каждая. Для сравнения: с 2010 по 2021 год ежедневно устанавливалось около трех-четырех ветряных турбин (мощностью всего 2,8 МВт каждая). За 20 лет на суше были построены турбины мощностью 56 ГВт. В течение семи лет нужно будет добавить еще 59 ГВт, чтобы федеральное правительство достигло поставленной цели в 115 ГВт к 2030 году. Это означает, что каждый год требуется почти 9 ГВт дополнительной мощности, отмечает Bild.

"Планы Хабека обречены на провал. Ускорить темпы строительства в намеченных масштабах к 2030 году на сегодняшний день абсолютно нереально", - заявил газете представитель оппозиционного блока ХДС/ХСС по энергетической политике Марк Хельфрих. При этом он добавил, что для достижения цели правящая коалиция должна полностью пересмотреть весь процесс использования энергии ветра.

Германия отказывается от российских энергоресурсов, заменить поставки угля и нефти планируется в этом году, газа - к 2024 году. Это происходит на фоне роста цен на энергоресурсы в мире. К 2045 году ФРГ хочет добиться климатической нейтральности и полностью перейти на зеленую энергетику.