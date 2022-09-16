«Библиотечная вселенная» Бобруйска отметила профессиональный праздник

«Людей неинтересных в мире нет. Их судьбы – как истории планет», – писал в стихах Евгений Евтушенко. Неслучайно профессиональный праздник 15 сентября бобруйские библиотекари отметили, объединившись в «Библиотечную вселенную». Ведь и правда, наши библиотеки похожи на красивые и уютные планеты, где эрудированные, инициативные и влюбленные в свое дело библиотекари всегда с радостью ждут в гости читателей.

– Библиотеки Бобруйска – это не только книгохранилища, но и динамичные площадки общения участников библиотечных проектов и мероприятий, и спектакли кукольного театра, и свободный доступ к эталонной правовой информации, и возможность виртуального посещения библиотечного сайта. Это постоянный поиск нужной литературы, креативные идеи и интересные творческие встречи, – напомнили обаятельные ведущие праздничного вечера-сюрприза, который прошел в городской библиотеке №16.

Парад поздравлений с Днем библиотек открыл начальник отдела культуры Бобруйского горисполкома Вадим Щербич. «Мне бы хотелось, чтобы этот день был для вас самым замечательным и приятным, чтобы в вашей деятельности все удавалось, а читатели, которые посещают библиотеки, были самыми лучшими, – пожелал работникам и ветеранам библиотечного дела Вадим Михайлович. – Я по-доброму вам завидую: несмотря на то что выполняете довольно сложную работу, вы всегда общаетесь с интересными людьми. Верю, что книги, которые проходят через ваши руки, приносят пользу читателям. Я благодарен, что в бобруйских библиотеках всегда прекрасные мероприятия, что у вас удивительно теплая обстановка, что вы улыбчивы и открыты. Желаю прекрасного настроения на рабочем месте, крепчайшего здоровья, чтобы в семье

были благополучие и уют, чтобы чувствовали поддержку близких».

С душевными словами к поздравлениям присоединилась председатель Бобруйской городской организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма Ольга Башмакова: «Сегодня вы такие красивые и яркие, все улыбаетесь. И хочется пожелать: оставайтесь с этим блеском в глазах всегда! Ваша профессия бесценна!»

В бобруйской книжной вселенной «путеводной звездой и спутником каждой планеты» выступает директор Централизованной библиотечной системы Ольга Стельмак. В этот осенний день руководитель не только поздравила всех с профессиональным праздником, но и познакомила с новой звездочкой в их дружном «космическом» коллективе – молодым специалистом Марией Джафаровой. Особое внимание уделили библиотекам-юбилярам, которые в этом году отмечают знаменательные даты: 55 лет исполняется библиотекам №5, №7 им. А.А. Шогенцукова и №6 им. Н. Островского, а центральной детской библиотеке им. А.П. Гайдара 70 лет. В Год исторической памяти вспомнили о ветеране Зое Дмитриевне Архонтовой: на экране старые фотографии и рассказ о ее жизни, в которой прошла через военное лихолетье и 32 года работала на благо библиотечного дела.

Приятным сюрпризом вечера стали видеопоздравления от коллег из России – Костромы, Тольятти, Кабардино-Балкарии, с которыми бобруйские библиотеки поддерживают партнерские и побратимские отношения, реализуют совместные культурные проекты.

На празднике звучали напутствия и советы, много добрых слов от гостей и чудесные музыкальные подарки в исполнении солистов клуба авторской песни «Миг» (руководитель – Олег Воробей) и студии вокала «Натхненне» (руководитель – Анна Решетникова) механико-технологического колледжа. Ребята с песнями о любви и надежде, море и солнце, родной Беларуси выступали проникновенно и с огоньком, «зажигая» зрителей задорным настроением, вдохновением и весельем.

В профессиональный праздник за многолетний добросовестный труд, достижение высоких показателей в работе, большой вклад в развитие библиотечного дела награждены:

Почетной грамотой отдела культуры Бобруйского горисполкома – Инэсса Захарова, заведующий центральной детской библиотекой им. А.П. Гайдара; Екатерина Кирилюк, главный библиотекарь отдела библиотечного маркетинга центральной городской библиотеки им. М. Горького;

Почетной грамотой Могилевской областной организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма – Ольга Олейник, главный библиотекарь отдела обслуживания и информации центральной городской библиотеки им. М. Горького; Татьяна Сутормина, заведующий городской библиотекой №4 им. Б.М. Микулича;

Почетной грамотой Бобруйской городской организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма – Галина Войтенко, библиотекарь 1-й категории городской библиотеки №7 им. А.А. Шогенцукова; Юлия Рачевская, библиотекарь 1-й категории детской библиотеки №5.

Маргарита Бушуева, фото предоставлены сотрудниками ЦБС г. Бобруйска