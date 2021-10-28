БИ-2: «Ковид забирает у нас лучшие QR-годы»

Артисты родной для бобруйчан группы призывают беречь свое здоровье, а также делятся невеселыми для себя и поклонников новостями на своих официальных страничках в соцсетях.

«Есть несколько невесёлых и не очень невесёлых новостей по ближайшим концертам Би-2.

Концерт в Таллине переносится из-за ситуации с ковидом в стране — новую дату сможем сообщить в ближайшие дни, как только получим подтверждение от местных организаторов. Все билеты остаются действительными на новую дату, место проведения концерта — прежнее. Концерт в Томске переносится на 12 апреля 2022 года — также из-за ситуации с ковидом в регионе. Все билеты остаются действительными на новую дату, место проведения концерта прежнее. Грядущие московские концерты на данный момент — по плану.

Если честно, начинают опускаться руки — мы всегда до последнего ищем варианты проведения каждого из наших концертов, но в случае с Томском и Таллином корона-обстоятельства оказались сильнее нас с вами. В текущей ситуации других вариантов кроме переноса концертов попросту нет. Короче, дорогие, берегите здоровье!»

С верой в будущее и в нормальные концерты,

Би-2