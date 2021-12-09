БГУ расширит сотрудничество с российскими вузами

БГУ и МИРЭА - Российский технологический университет подписали договор о сотрудничестве. Подписи под документом поставили руководители вузов Андрей Король и Станислав Кудж соответственно. Церемония состоялась в рамках официального визита делегации БГУ в Россию, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского вуза.

Договор предусматривает взаимодействие сторон в области академической и научной деятельности. В частности, обозначен взаимный интерес в обмене опытом в подготовке научных кадров, реализации совместных двусторонних и международных исследовательских проектов, проведении научных мероприятий, публикации литературы и периодических изданий.

Во время переговоров стороны обозначили на ближайшее время приоритетные векторы сотрудничества. Актуальным является консолидация усилий по инновационному развитию университетов, обмен опытом по внедрению элементов ИКТ в учебный процесс и подготовке специалистов для быстро развивающихся отраслей науки и техники.

Андрей Король рассказал о межвузовском портале БГУ "Методология, содержание, практика креативного образования", который ориентирован на формирование профессиональной среды педагогов и внедрение современных инновационных методик по индивидуализации процесса обучения и самореализации студентов. Также российским партнерам представили опыт БГУ в организации учебного процесса во время пандемии. "Качество и непрерывность подготовки удалось сохранить за счет технической готовности и инновационного методического подхода. Более трех лет в белорусском вузе работает образовательный портал, который позволяет в режиме видеоконференций ежедневно проводить до 2 тыс. учебных занятий, сопровождать свыше 7,6 тыс. дисциплин. На его платформе работает "Педагогическая мастерская онлайн-обучения", форум "Вопросы-ответы по Moodle". Размещен банк творческих, эвристических, исследовательских заданий с 15 тыс. наработок и более чем 500 авторскими методическими разработками", - рассказали в пресс-службе.

В свою очередь белорусскую делегацию познакомили с деятельностью передовых структур и лабораторий российского вуза. Представители БГУ посетили ситуационный центр, Институт информационных технологий, Центр компетенций, лаборатории технологий трекинга и захвата движения и иммерсивных технологий и др.

В пресс-службе отметили, российские вузы и организации являются ключевыми партнерами БГУ. Из 572 действующих соглашений с 59 странами четверть заключены с Россией. В рамках партнерских отношений осуществляется совместная подготовка специалистов в области гуманитарного и естественнонаучного профиля, выполнение совместных научно-исследовательских и образовательных проектов, взаимное участие в научных конференциях и семинарах, обмен обучающимися и преподавателями, подготовка совместных публикаций.

МИРЭА - Российский технологический университет - современный образовательный и научно-исследовательский центр, сочетающий классические университетские традиции и современные образовательные технологии. Здесь ведется подготовка по образовательным программам в сферах IT, компьютерной безопасности, электроники, радиотехники, робототехники, химии, биотехнологий, предоставляется возможность получения дополнительного образования. В университете реализуется система обучения "вуз - базовая кафедра - базовое предприятие", функционирует развитая сеть научно-исследовательских центров, научных лабораторий и студенческих конструкторских бюро.

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