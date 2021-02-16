БГУ приглашает школьников к участию в фотоконкурсе

Республиканский фотоконкурс для школьников впервые пройдет в БГУ. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Организуется творческое состязание с целью создания условий для самореализации учеников в области детской журналистики и формирования у них информационной культуры. К участию приглашаются старшеклассники белорусских школ, лицеев и гимназий.

Конкурс пройдет в трех номинациях: "Природа", "Люди", "Неизвестная Беларусь". Юные фотографы могут отобразить живописные уголки и малоизвестные места Беларуси, запечатлеть людей в повседневной или профессиональной жизни. "Участвовать можно одновременно в трех категориях. Принимаются не более пяти фото от одного автора. Снимки должны быть сохранены в формате JPG без значительной обработки и с поясняющим текстом. Работы необходимо выслать до 3 мая на электронный адрес: zhurnalistikifakultet01@gmail.com, а краткую биографию и личное фото в печатном виде по адресу: 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, 9 с пометкой "Фотоконкурс для школьников", - рассказали в пресс-службе.

Имена победителей назовут 15 мая. Их ждут дипломы и памятные подарки.

Организатором мероприятия выступает факультет журналистики БГУ при участии министерств информации и образования Беларуси, Белорусского союза журналистов, Республиканского фонда развития туризма и поддержки дикой природы "Планета без границ", республиканских и региональных СМИ Беларуси.