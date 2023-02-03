Безвизовый режим: как развивается туризм в Беларуси и как это отражается на экономике страны

Беларусь всегда открыта для всех, кто приходит с миром. Введение безвизового режима уже положительно отразилось на развитии туризма и экономики страны. Положение дел на примере приграничного региона обсудили в Гродненской области.

Сбор за пересечение границы уже пополнил областную казну на 21 миллион рублей. Средства пошли на модернизацию системы здравоохранения. Не иссякает поток безвизовых туристов: рост за год в 10 раз. Все чаще иностранцы едут семьями или компаниями. Это позволило в прошлом году увеличить доходы от туруслуг на 85 процентов. А это без малого 12 млн. долларов.

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполком: «Мы считаем, что все-таки, наверное, дружба между странами начинается с дружбы между гражданами. Когда граждане сопредельных стран будут видеть нашу стабильность, нашу открытость, наше доброжелательное отношение к представителям соседних государств, наверное, они будут более скептически относиться к тем фейкам, которые периодически вбрасываются в их информационное поле, и будут более устойчивы к попыткам демонизации нашей страны. И при этом они еще расскажут своим знакомым, чтобы они понимали, что правда все-таки несколько иная».

К слову, уже с сегодняшнего дня и туристы и белорусы смогут увидеть «Капсулу мира» с посланием потомкам – ее глава области передал в музей одного из самых популярных туристических объектов – замкового комплекса «Мир». Вскроют ее ровно через четверть века.

ОНТ