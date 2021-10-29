Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Город

Безработных приглашают убрать листву в городе за 20 рублей в день

bobruisk.by 62 0

Безработных приглашают убрать листву в городе за 20 рублей в день

Управление по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома приглашает граждан, зарегистрированных в качестве безработных, а так же временно неработающих граждан для участия в оплачиваемых общественных работах, по уборке листвы в городе. Заключаются договора подряда. Оплата труда 30.11.2021 из расчета 20 руб. в день.

За направлением на общественные работы обращаться по адресу: ул. Гоголя, 7, каб. № 6 с 8-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00, тел. 70 95 34bobruisk.by

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
Translate »