Безработных приглашают убрать листву в городе за 20 рублей в день
bobruisk.by 62 0
Управление по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома приглашает граждан, зарегистрированных в качестве безработных, а так же временно неработающих граждан для участия в оплачиваемых общественных работах, по уборке листвы в городе. Заключаются договора подряда. Оплата труда 30.11.2021 из расчета 20 руб. в день.
За направлением на общественные работы обращаться по адресу: ул. Гоголя, 7, каб. № 6 с 8-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00, тел. 70 95 34bobruisk.by
также
-
Безработных приглашают убрать листву в городе за 20 рублей в день
-
Бобруйчанка Тамара Каранкевич пропала. Возможно она в РФ
-
Детский сад на 240 мест с бассейном строят в Бобруйске
-
Кто загрязняет Бобруйку
-
«Золотая осень» приглашает за покупками! В центре города расположилась продовольственная ярмарка