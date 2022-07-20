Безработных бобруйчан приглашают на обучение

Управление по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома приглашает безработных граждан на обучение по профессиям:

«Предприниматель (индивидуальный)» (обучающие курсы 3 недели, оказывается безвозмездная финансовая поддержка в виде субсидии в размере 11-кратной величины бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения);

«Станочник широкого профиля» (переподготовка 2,5 месяца с гарантией трудоустройства по заявке ОАО «БЗТДиА», ОАО «ТАиМ»);

«Продавец 4 разряда» (профподготовка 2 месяца с гарантией трудоустройства по заявке Бобруйского ОСП Кировского райпо).

Обращаться: ул. Гоголя, 7, кабинет №31, тел. 709334, 720439.