Безработных бобруйчан приглашают на общественные работы
15 0
Управление по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома приглашает безработных, а так же временно неработающих граждан на оплачиваемые общественные работы: женщин - работы по приёмке яиц; мужчин – для работы грузчиками.
Оплата труда по пятницам из расчета 20 руб. в день. При себе иметь: паспорт, страховое свидетельство, флюорографию.
За направлением на общественные работы обращаться по адресу: ул. Гоголя, 7, каб. № 6 с 8-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00, тел. 70 95 34.
также
-
Безработных бобруйчан приглашают на общественные работы
-
Бобруйчан выслушают по вопросам клубной деятельности для пожилых граждан
-
В ночь с 31 декабря на 1 января будет организовано выполнение дополнительных рейсов городских троллейбусов
-
Опубликовано расписание движения троллейбусов 1 января в Бобруйске
-
31 декабря и 1 января отменяется выполнение рейсов на многих городских автобусных маршрутах