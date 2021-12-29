Безработных бобруйчан приглашают на общественные работы

Управление по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома приглашает безработных, а так же временно неработающих граждан на оплачиваемые общественные работы: женщин - работы по приёмке яиц; мужчин – для работы грузчиками.

Оплата труда по пятницам из расчета 20 руб. в день. При себе иметь: паспорт, страховое свидетельство, флюорографию.

За направлением на общественные работы обращаться по адресу: ул. Гоголя, 7, каб. № 6 с 8-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00, тел. 70 95 34.

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