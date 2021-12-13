Безработные бобруйчане, вас ждут на обучении

Управление по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома проводит набор на обучение безработных граждан по программе обучающих курсов «Предприниматель (индивидуальный)» (срок обучения – 3 недели). Начало обучения в декабре 2021 года по мере укомплектования группы.

Проводится набор на обучение безработных граждан по профессии «Продавец 4 разряда» с гарантией трудоустройства по заявке «Бобруйского ОСП Кировского райпо», «Водитель троллейбуса» с гарантией трудоустройства по заявке Бобруйского филиала Троллейбусный парк № 2 ОАО «Могилевоблатотранс» Начало обучения в декабре 2021 года по мере укомплектования группы.

Граждане, осуществляющие уход за ребенком в возрасте до 3 лет (кроме граждан, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет), могут быть направлены органами по труду, занятости и социальной защите на профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации или для освоения содержания образовательной программы обучающих курсов в порядке и на условиях, определенных для безработных.

Обучение бесплатное. В период прохождения обучения гражданам выплачивается стипендия. Предоставляется право на получение материальной помощи.

По вопросам профобучения обращаться: ул.Гоголя,7, кабинет №31, тел.709334, 720439.

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