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Безопасный отопительный сезон

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Безопасный отопительный сезон

Энергонадзор регулярно напоминает  руководителям  организаций  (имеющих в собственности системы теплопотребления или теплоисточники),  энергослужбам организаций  о необходимости соблюдения правил техники безопасности  при эксплуатации теплоустановок и теплового оборудования.  В целях профилактики теплотравматизма Энергогазнадзор регулярно проводит беседы  и лекции с поднадзорными потребителями тепловой энергии. Халатное отношение и отсутствие системного подхода к вопросам охраны труда, пренебрежение элементарными мерами безопасности,  приводит к последствиям, ценой которых является здоровье  и жизнь человека…

Руководителям организаций стоит помнить, что желая сэкономить на техническом обслуживании теплового оборудования, проявляя халатность при обслуживании теплоустановок или подборе персонала, не уделяя должного внимания обучению персонала (работающего с теплоустановками) можно столкнуться с серьезными проблемами.

Так, например, нарушение тепловой изоляции может повлечь за собой термические ожоги от соприкосновения человека с горячими поверхностями оборудования, трубопроводов, баков или других элементов. Отсутствие изоляции увеличивает потери тепловой энергии  (что приводит к увеличению расходов на отопление).

Отсутствие или неисправность предохранительных устройств от повышения давления, может привести к возникновению внештатных ситуаций: поломке котла, разрыву трубопровода, протечек запорной арматуры, выходу из строя других устройств.

Некоторые владельцы мини-котельных, позволяют своим работникам делать из помещения мини-котельной бытовое помещение или механическую мастерскую, размещать предметы мягкой мебели рядом с теплоустановками, забывая, что в случае попадания искры из котла  на тканевую обивку может возникнуть пожар, а падение инструментов на оборудование может нарушить работу системы теплоснабжения.

Исходя из приведенных выше примеров, для предотвращения аварий и несчастных случаев Энергонадзор настоятельно требует усиления контроля со стороны должностных лиц за выполнением работниками требований инструкций по охране труда, правил технической эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей, трудовой дисциплины.

Государственный инспектор по энергетическому надзору Краминкина Е.М.

 

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