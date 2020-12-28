Безопасный отопительный сезон

Энергонадзор регулярно напоминает руководителям организаций (имеющих в собственности системы теплопотребления или теплоисточники), энергослужбам организаций о необходимости соблюдения правил техники безопасности при эксплуатации теплоустановок и теплового оборудования. В целях профилактики теплотравматизма Энергогазнадзор регулярно проводит беседы и лекции с поднадзорными потребителями тепловой энергии. Халатное отношение и отсутствие системного подхода к вопросам охраны труда, пренебрежение элементарными мерами безопасности, приводит к последствиям, ценой которых является здоровье и жизнь человека…

Руководителям организаций стоит помнить, что желая сэкономить на техническом обслуживании теплового оборудования, проявляя халатность при обслуживании теплоустановок или подборе персонала, не уделяя должного внимания обучению персонала (работающего с теплоустановками) можно столкнуться с серьезными проблемами.

Так, например, нарушение тепловой изоляции может повлечь за собой термические ожоги от соприкосновения человека с горячими поверхностями оборудования, трубопроводов, баков или других элементов. Отсутствие изоляции увеличивает потери тепловой энергии (что приводит к увеличению расходов на отопление).

Отсутствие или неисправность предохранительных устройств от повышения давления, может привести к возникновению внештатных ситуаций: поломке котла, разрыву трубопровода, протечек запорной арматуры, выходу из строя других устройств.

Некоторые владельцы мини-котельных, позволяют своим работникам делать из помещения мини-котельной бытовое помещение или механическую мастерскую, размещать предметы мягкой мебели рядом с теплоустановками, забывая, что в случае попадания искры из котла на тканевую обивку может возникнуть пожар, а падение инструментов на оборудование может нарушить работу системы теплоснабжения.

Исходя из приведенных выше примеров, для предотвращения аварий и несчастных случаев Энергонадзор настоятельно требует усиления контроля со стороны должностных лиц за выполнением работниками требований инструкций по охране труда, правил технической эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей, трудовой дисциплины.

Государственный инспектор по энергетическому надзору Краминкина Е.М.