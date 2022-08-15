Безопасный отдых на пляже

Спасатели Бобруйщины неустанно продолжают работать над безопасностью граждан у берегов водоемов.

Особая активность – в выходные, когда люди выбираются целыми семьями на природу, в основном выбирая озера, пруды и реку. Работники МЧС напоминают о самых главных правилах поведения у воды: никакого алкоголя, бдительность за детьми, выбор только проверенных и разрешенных мест для купания.

Также спасатели напоминают, что после отдыха на природе важно после себя оставить чистоту и тщательно затушить костры.