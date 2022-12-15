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Профилактика

Безопасный новый год. Спасатели говорили о простом и важном с бобруйчанами пенсионного возраста

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Безопасный новый год. Спасатели говорили о простом и важном с бобруйчанами пенсионного возраста

Спасатели провели акцию «Безопасный Новый год!» в Центре социального обслуживания населения Первомайского района Бобруйска.

Присутствующим пенсионерам напомнили о главных правилах пожарной безопасности. Тем более о них нужно помнить в период праздников. Так, важно было вспомнить, что новогоднюю ель необходимо установить надежно, подальше от батарей, использовать исправные гирлянды и не забывать из выключать из сети ночью или уходя из дома.  Также работники МЧС рассказали, что крайне опасно перегружать сеть в новогодние праздники, а также поосторожнее быть с готовкой у плиты. С помощью игры «Шаги спасения» вспомнили правила безопасности и действия в случае пожара. А еще спасатели рекомендовали устанавливать многофункциональное мобильное приложение «МЧС: Помощь рядом», чтобы жизнь сделать безопаснее.

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