Безопасные выходные для бобруйчан. Советы МЧС

Работники МЧС желают всем крепкого здоровья и напоминают о важных правилах безопасности в быту!
Не прожигай!
Ежегодно по причине неосторожного обращения с огнем при курении происходит более 1300 пожаров, на которых погибает более 80% человек.
Помните:
- ни в коем случае не курите в постели, а также вблизи сгораемых веществ и материалов, этого же требуйте от посещающих Вас гостей;
- не оставляйте в пепельнице непогашенные окурки и спички, не бросайте их в мусорные корзины и места, где возможно воспламенение сгораемых материалов;
- не бросайте окурки с балконов или окон. Они могут спровоцировать пожар, попав на балконы или лоджии нижерасположенных этажей, где часто хранятся старые вещи;
- закрывайте окна и двери балконов при уходе из квартиры для исключения заноса источника загорания в помещение;
- не бросайте непогашенные сигареты в нижние пролеты лестничной клетки или шахту лифта.
Запомните признаки неисправности электропроводки
- горячие электрические вилки или розетки
- сильный нагрев электропровода во время работы электротехники
- звук потрескивания в розетках
- искрение
- запах горячей резины, пластмассы
- потемнение оплеток электропроводов
- уменьшение освещения в комнате при включении того или иного электроприбора.
Не разрешайте детям включать электроприборы в
отсутствии взрослых!
Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, особенно высокотемпературные нагревательные приборы: электрочайники, кипятильники, электроплитки, отпариватели и др.
Уходя из дома, проверьте, все ли вы сделали, чтобы защитить дом от пожара. На выходную дверь в коридоре своего дома повесьте памятку, которую вам помогут написать и интересно оформить ваши подрастающие дети
«Уходя последним, не забудь!»
- Проверить, закрыта ли вода
- Закрыть все окна, форточки, дверь на балкон
- Перекрыть подачу газа
- Проверить все электрические розетки, чтобы в них ничего не было включено, кроме холодильника
- Везде выключить свет
- Взять ключи
- Не забыть закрыть дверь!
Будьте здоровы и берегите себя!
Телефон МЧС -112
Евгений Товстик
Инспектор сектора пропаганды
и взаимодействия с общественностью
Бобруйского горрайотдела по ЧС