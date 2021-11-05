Безопасные выходные для бобруйчан. Советы МЧС

Работники МЧС желают всем крепкого здоровья и напоминают о важных правилах безопасности в быту!

Не прожигай!

Ежегодно по причине неосторожного обращения с огнем при курении происходит более 1300 пожаров, на которых погибает более 80% человек.

Помните:

- ни в коем случае не курите в постели, а также вблизи сгораемых веществ и материалов, этого же требуйте от посещающих Вас гостей;

- не оставляйте в пепельнице непогашенные окурки и спички, не бросайте их в мусорные корзины и места, где возможно воспламенение сгораемых материалов;

- не бросайте окурки с балконов или окон. Они могут спровоцировать пожар, попав на балконы или лоджии нижерасположенных этажей, где часто хранятся старые вещи;

- закрывайте окна и двери балконов при уходе из квартиры для исключения заноса источника загорания в помещение;

- не бросайте непогашенные сигареты в нижние пролеты лестничной клетки или шахту лифта.

Запомните признаки неисправности электропроводки

- горячие электрические вилки или розетки

- сильный нагрев электропровода во время работы электротехники

- звук потрескивания в розетках

- искрение

- запах горячей резины, пластмассы

- потемнение оплеток электропроводов

- уменьшение освещения в комнате при включении того или иного электроприбора.

Не разрешайте детям включать электроприборы в

отсутствии взрослых!

Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, особенно высокотемпературные нагревательные приборы: электрочайники, кипятильники, электроплитки, отпариватели и др.

Уходя из дома, проверьте, все ли вы сделали, чтобы защитить дом от пожара. На выходную дверь в коридоре своего дома повесьте памятку, которую вам помогут написать и интересно оформить ваши подрастающие дети

«Уходя последним, не забудь!»

- Проверить, закрыта ли вода

- Закрыть все окна, форточки, дверь на балкон

- Перекрыть подачу газа

- Проверить все электрические розетки, чтобы в них ничего не было включено, кроме холодильника

- Везде выключить свет

- Взять ключи

- Не забыть закрыть дверь!

Будьте здоровы и берегите себя!

Телефон МЧС -112

Евгений Товстик

Инспектор сектора пропаганды

и взаимодействия с общественностью

Бобруйского горрайотдела по ЧС