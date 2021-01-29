Безопасность – залог здоровья!

28.01.2021г в учреждении «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Бобруйска» в отделении дневного пребывания для граждан пожилого возраста прошли обучающие занятия волонтером-инструктором Белорусского Общества Красного Креста Еленой Захарьенок. На занятиях рассмотрены ключевые правила оказания первой помощи: предотвращение стресса в неотложной ситуации, психологическая первая помощь. Волонтером-инструктором проведен мастер-класс по теме «Переохлаждение и обморожение». Елена Валерьевна осветила вопросы профилактики переохлаждения и обморожения людей пожилого возраста. Посетителям отделения были разъяснены причины этих явлений, а также их признаки. Участники занятий научились оказывать первую помощь. В игровой форме моделировались жизненные ситуации, при которых обучаемые оказывали первую помощь. В ходе занятий были сформированы навыки оказания первой помощи.

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