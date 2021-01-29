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ОбществоПрофилактика

Безопасность – залог здоровья!

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Безопасность – залог здоровья!

28.01.2021г  в учреждении «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Бобруйска» в отделении дневного пребывания для граждан пожилого возраста прошли обучающие занятия волонтером-инструктором Белорусского Общества Красного Креста Еленой Захарьенок. На занятиях рассмотрены ключевые правила оказания первой помощи: предотвращение стресса в неотложной ситуации, психологическая первая помощь. Волонтером-инструктором проведен мастер-класс по теме «Переохлаждение и обморожение». Елена Валерьевна осветила вопросы профилактики переохлаждения и обморожения людей пожилого возраста. Посетителям  отделения были разъяснены причины этих явлений, а также их признаки. Участники занятий научились оказывать первую помощь. В игровой форме моделировались жизненные ситуации, при  которых обучаемые оказывали первую помощь. В ходе занятий были сформированы навыки оказания первой  помощи.

Если у Вас есть свои идеи, Вы желаете проявить свою активность, поддержать физическую форму, развить творческий потенциал, приобрести новых знакомых, мы ждем Вас по адресу: ул. К.Либкнехта, 58, тел.70-69-60.

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